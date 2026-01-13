Bursa\'da Trafik Işığında Tehlikeli İhlal

Bursa'da trafik ışıklarında yapılan tehlikeli ihlal, yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, kavşakta tüm araçlar için kırmızı yanarken yaya geçidini kullanan bir kişi karşıya geçmek istedi. Yayanın geçidi tamamlamak üzere olduğu anlarda araçlar için yeşil ışık yandı.

Bu sırada 16 BJP plakalı otomobil, sola dönüş yapacakmış gibi dönüş şeridine girdi. Ancak sola dönüşten vazgeçen sürücü şerit değiştirip yoluna devam etmek istedi. Manevra sırasında geçitteki yayanın canını hiçe sayan sürücü tehlike yaşattı. Muhtemel bir kazanın son anda önlendiği olay, trafik kurallarının ihlal edilmesinin doğurabileceği ciddi sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi. O anlar da bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. - BURSA