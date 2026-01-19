Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

19.01.2026 09:30
Kestel'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için sağlık ve polis ekipleri zamanla yarıştı. Sıcak görüntüler kameraya yansıdı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 16 ADU plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nden Ankarayolu Caddesi'ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki 16 GN plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 16 GN plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

