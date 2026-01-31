Bursa'da Trafikte Kavga: İki Sürücüye Ceza - Son Dakika
Bursa'da Trafikte Kavga: İki Sürücüye Ceza

31.01.2026 11:30
Bursa'da kavga eden iki sürücüye idari para cezası kesildi ve ehliyetlerine el konuldu.

BURSA'da yolda otomobillerini durdurarak tekme yumruk kavga eden, ancak birbirinden şikayetçi olmayan sürücüler Serkan K. ile Emirhan A.'ya idari para cezası uygulanıp, ehliyetlerine el konuldu.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Acemler mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de İzmir Yolu kent merkezi istikametine giden 16 NE 854 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. ile 16 BMB 680 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar araçlarını yol ortasına durdurarak birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye ile çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleşti. Olay, motokuryenin kask kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'EHLİYETLERİNE EL KONULDU'

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu belirleyerek, polis merkezine götürdü. Serkan K., 'Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak', 'Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme', 'Trafik işaretlerine uymama' ve 'Teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' kurallarına uymamaktan dolayı 4 bin 984 lira cezai işlem uygularken, sürücünün ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.

Emirhan A.'ya da 'Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak', 'Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme', 'Trafik işaretlerine uymama', 'İzin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzeri unsurların takılması, yazılması veya sesli-ışıklı donanımların bulundurulması' kurallarına uymamak ve abartı egzozdan 7 bin 703 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca Emirhan A.'nın sürücü adayı olması ve 75 puan ceza aşımı nedeniyle ehliyetine daimi olarak el koydu.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

