Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

9 dakika önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, S.Ş, S.C. ve K.D, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Y.E.K, E.İ. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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