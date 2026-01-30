Bursa'da Uyuşturucu Şüphelisi Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Uyuşturucu Şüphelisi Kovalamacada Yakalandı

Bursa\'da Uyuşturucu Şüphelisi Kovalamacada Yakalandı
30.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gece bekçisiyle arbede yaşayan şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırıldı.

BURSA (İHA) – Bursa'da bekçinin 'dur' ikazına rağmen kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada yakalandı. Çıkan arbedede bekçinin parmağını ısırarak yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs sorulara ise, "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" yanıtını verdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları 16 AEN plakalı aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada araçtan inen bir şahıs koşarak kaçtı. Kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yaşanan arbedede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hüseyin Korhan T. olduğu öğrenilen şüphelinin araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım, kaçmadım" diyerek kendisini savundu. Ancak üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan olayda yaralanan bekçi, hastanede tedavi edildikten sonra görevine döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Şüphelisi Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:06:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Şüphelisi Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.