Bursa'da Uyuşturucu Taciri Suçüstü Yakalandı

17.01.2026 14:30
İnegöl'de Narkotik ekipleri uyuşturucu satışı yapan şüpheliyi yakaladı, 100 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sırasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Efe S. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Suç, Son Dakika

