Bursa'da yemek etkinliğiyle Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye ceza verildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerine uymayarak toplu yemek programı düzenleyen işletme sahibi ile programa katılan 20 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı.

Alanyurt bölgesinde denetim yapan Devriye Ekipler Büro Amirliği tarafından bir bir işletmede yemek programı düzenlendiği tespit edildi.

Söz konusu iş yeri sahibi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye 63 bin lira para cezası verildi.