Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika
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Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor

30.09.2022 16:10
Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince pazar atıklarından organik gübre üretimi sağlayan "Kompost Üretim Tesisi" kuruldu.

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince pazar atıklarından organik gübre üretimi sağlayan "Kompost Üretim Tesisi" kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle kurularak faaliyete geçirilen tesis, pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırıyor.

Haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesiyle Yıldırım Belediyesi hizmet birimleri ve sosyal tesislerden çıkan organik atıklar ile ilçedeki semt pazarları ve park bahçe atıkları toplanarak kompost gübreye dönüştürülüyor. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübre daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, semt pazarları ve park bahçelerdeki organik atıkların değerlendirildiğini bildirdi.

Organik atıkların çevreye verdikleri zararın en aza indirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla bu tesisi kurduklarını belirten Yılmaz, "Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Elde ettiğimiz kompost gübreyle de ilçemizde yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20'sini tedarik etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kompost Üretim Tesisi'nde üretilen organik gübre sayesinde kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini aktaran Yılmaz, pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azalttıklarını, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde ederek ekonomik kazanım sağladıklarını ve sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkıda bulunduklarını vurguladı.

Yılmaz, tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımının azaltıldığını, karbon ayak izini düşürdüklerini ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yıldırım Belediyesi, İklim Değişikliği, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

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