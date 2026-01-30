Bursa\'da Yol Verme Kavgası

Bursa'da iki sürücü arasında 'yol verme' tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine uçan tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı yoldan geçen kurye ayırdı.

Bursa-İzmir yolu üzerinde 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA