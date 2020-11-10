Bursa'da yürürken sigara içmek yasaklandı (2) - Son Dakika

POLİSTEN 'SİGARA' DENETİMİ

Bursa Valiliği tarafından alınan kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok noktada 'sigara' denetimi yaptı. Ekipler, yürüyerek sigara içenleri yeni yasak kararıyla ilgili uyarırken, karara uymamakta direnenlere 900 lira cezai işlem uyguladı. Bursalılar ise yasak kararından memnun olduklarını belirtti. Cenap Şen, "Ben yıllar önce bıraktım sigarayı. Şimdi bu dönemde böyle bir karar alınması fazlasıyla iyi oldu. Sigara insan sağlığını zaten tehlikeye atan bir bağımlılık, şimdi pandemi varken dikkat etmek ve içmemek çok önemli. Bence geç alınmış bir karar. Pandemi hem ülkemize hem de dünyaya zor zamanlar yaşatıyor. Haliyle hepimizin devlet tarafından alınan kararlara uyması lazım. Polis memuru arkadaşlar kurallara uymayanları ikaz ediyor ya da ceza yazıyorlar. Bizim de üstümüze düşeni yapmamız lazım" dedi.Zakir Güneş ise sigara kullandığını ama kurala uyacağını belirterek, "Sigara içiyorum ama madem bir yasak var bana da bu yasağa uymak düşer. Oturur içerim" diye konuştu.