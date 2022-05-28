Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı

28.05.2022 19:56
Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı

Bursa'da bir bayanın başına silah dayayıp rehin aldıktan sonra polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve polis tarafından aranması olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da bir bayanın başına silah dayayıp rehin aldıktan sonra polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve polis tarafından aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve araması bulunan Raşit A. ve Beyza A. isimli iki kişinin Şakarya Mahallesi'ndeki bir otelde bulunduklarını belirleyen polis ekipleri otele baskın yaptı. Polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen Raşit A. yanında bulunan kendisi gibi sabıkalı Beyza A.'nın başına silah dayayıp kaçmaya başladı. Başına silah dayadığı kadını vuracağını söyleyip Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyen Raşit A.'yı takip eden polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki silahı önce başına sonra polis ekiplerine çeviren Raşit A. vurularak etkisiz hale getirildi. Göğüs bölgesinden yaralanan Raşit A. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken polis tarafından araması bulunan Beyza A.'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Her iki şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve polis tarafından uzun süredir arandıkları bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

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Polise teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin aldı Polise teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin aldı Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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