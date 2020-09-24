Son dakika gündem: Bursa'daki TOGG tesisi için ulaşım projelerine acele kamulaştırma - Son Dakika

Bursa'daki TOGG tesisi için ulaşım projelerine acele kamulaştırma

CUMHURBAŞKANI kararı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bursa'da inşa edilen elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Temmuz'da Bursa Gemlik'te temeli atılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği tesise ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında, bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa ilinde inşa edilmekte olan elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projesi kapsamında ekli kroki ve listede güzergahı ve bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.Öte yandan 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Tesisi'nin 2021 yılı içinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor.

ANKARA, -