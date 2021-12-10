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Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi

10.12.2021 13:32
Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 14 tır yaşam malzemesini, Afganistan ve Suriye'deki mülteci kamplarına gönderdi.

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 14 tır yaşam malzemesini, Afganistan ve Suriye'deki mülteci kamplarına gönderdi.

TÜYAP Fuar Alanında, "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bursa'daki teknoloji kampına giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Tarık Kesekci ve Yusuf Taha Göktaş ile yakın zamanda hayatını kaybeden Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülcelil Uysal için hazırlanan vefa tırlarının da aralarında yer aldığı 14 tır, dualarla uğurlandı.

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan, törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin tüm illerinde hazırlanan yardım tırlarının mazlum coğrafyalara ulaşmak üzere yola çıkacağını söyledi.

Suriye'ye 11, son zamanlarda sıkıntıları ciddi anlamda artan Afganistan'a da 3 tır gönderdiklerini belirten Kaptan, şöyle konuştu:

"Bugün vefa tırlarımız da var. O açıdan bereketli bir gün. Abdülcelil Uysal kardeşimiz, uzun yıllar yetimlerle ilgilenen yönetim kurulu üyemizdi. Çok gayretleri oldu, biz şahidiz. Bugün onun anısına da hep hizmet ettiği o yetimlere, mazlumlara yardım tırını dualarla uğurlayacağız. Çok yakın zamanda 4 genç kardeşimizi kaybettik. Çok gençtiler ama o yaşların içine çok şeyler doldurup ahirete irtihal ettiler. Rabbim onlara şehadetlerini nasip etsin. Bu gençler, zamanlarını farklı şeylerle harcamak yerine, hafta sonu başka gençlere sunum yapmak, onlarla hemhal olmak için yola çıkmışlardı ve yolda trafik kazası neticesinde hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin."

Kasım ayında da 10 tır gönderdiklerini hatırlatan Kaptan, "Bugün gönderdiğimiz 14 tırla şu an Bursa'dan 24 tır, "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasıyla uğurlandı. Bu kış, mart ayına kadar mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında daha fazla durma zamanı." ifadesini kullandı.

Daha sonra, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan basın açıklaması okundu.

Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi
Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi
Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi
Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi
Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi

Afganistan, Suriye, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'dan Afganistan ve Suriye'deki kamplara, 14 yardım tırı gönderildi - Son Dakika


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