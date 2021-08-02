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Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi

02.08.2021 22:16
Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda hazırlanan küçükbaş hayvan, gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 6 yardım tırı, Antalya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda hazırlanan küçükbaş hayvan, gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 6 yardım tırı, Antalya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesine bağlı BESAŞ ve TARIM A.Ş. ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) destekleriyle hazırlanan 6 tırlık yardım malzemesi Antalya'daki yangın bölgesine gönderildi.

Gıda, su, masa, sandalye, hijyen malzemesi, oyuncak, ev tekstili ürünleri ile hayvanları telef olan vatandaşlar için 90 koyunun yüklendiği tırlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, iş adamları ve belediye yöneticilerince uğurlandı.

Burada konuşan Aktaş, iş adamlarının katkıları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gücüyle hazırlanan tırları Antalya'ya gönderdiklerini ifade etti.

Yarın sabah bir heyetle birlikte Antalya'da olacaklarını ifade eden Aktaş, "Oradaki insanlarımızın acılarını paylaşıp, yardımlarımızı ulaştıracağız. Tespitlerimizi yapacağız. Yaraların sarılması adına planlama yapacağız. Devletimiz yapılması gerekenlerle alakalı seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 milyon liralık ödenek hemen gönderildi. Şimdi buralara sahip çıkma zamanı" dedi.

Gönderilen yardım malzemelerini bölgeyle irtibat kurarak belirlediklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti.

"Kafamıza göre değil, bir koordinasyon içerisinde çalışmaları yürüttük. BTSO başta olmak üzere iş adamlarımızdan güç alarak yapılanmaya girdik. BTSO ve BEKSİAD'ın yanı sıra Fuat Alpaslan nezdinde FURPA'ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konutları yapılacak mağdur vatandaşlara İnegöl Mobiliyum AVM ile birlikte ev mobilyası yardımında bulunacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımızı rahatlatacak desteklerimize devam edeceğiz. Bursa hayırsever bir şehirdir. Bursa her zaman üzerine düşeni yapmıştır."

Bursalılardan kendisine ve büyükşehir belediyesine yoğun bir şekilde yardım kampanyası düzenlenmesi yönünde mesaj ve telefonlar geldiğini ifade eden Aktaş, şunları söyledi:

"Emekli bir amcamız kenardaki 5 bin lirasını ulaştırmak istediğini söyledi. Bir kardeşimiz iki ineğini bölgeye göndermek istediğini iletti. Antalya ziyaretinden sonra bir değerlendirme yaparak ihtiyaç durumuna göre adım atacağız. Gerekli açıklamaları dönüşte yapacağız. Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların koordinasyonunda bölgenin tekrar ihya edilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bizler de eksik ve aksaklıkların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yaraları beraber saracağız. Kahraman itfaiyeci ve ormancılar arasında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Üzerinde siyaset yapılmaması, birliğin ve beraberliğin sağlanması gereken bir zamanda birileri hala iftira atıyor. Yalanlarla süreci baltalamaya çalışıyor. Ama biz süreci toparlamak için duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise yaptığı açıklamada, "Kısa zamanda hızla tepki veren iş dünyasına ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bölgenin ihtiyacı olan her alanda ve konuda BTSO olarak insanımızın yanındayız. Çok fazla canlı çeşidinin yer aldığı büyük bir alanı kaybediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bunu atlatacağız. Bölgede mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde felaketle mücadele eden ekiplerin arkasında durmalıyız. Rabbim inşallah böylesine zor olayları ülkemize bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi
Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi
Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi
Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi
Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'dan yangın bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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