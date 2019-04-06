Bursa Global Business Forum'un Üçüncü Ayağı Bursa'da Gerçekleşti

Global Business Forum'un üçüncü ayağı Bursa
'da gerçekleşti
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA
) - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Business Forum'un üçüncü ayağı Bursa'da gerçekleştirildi. Kariyer, iletişim, medya, gastronomi gibi konuların masaya yatırıldığı programda, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri, tecrübelerini gençlerle paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesi
'nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen ve Global Liderlik Forumu'nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum, İzmir
ve Antalya
'nın ardından üçüncü olarak Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen ve gün boyu süren programa 56 farklı okuldan 500'ün üzerinde öğrenci katıldı. Gastronomide değişen trendler, yeni medya ve güncel trendler, genç girişimciler, değişen turizm alışkanlıkları, kariyer yolculuğu gibi oturumlardan oluşan programda iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler, tecrübelerini lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerle paylaştı.
"GENÇLERİ GELECEĞE DOĞRU YÖNLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Eğitimciler olarak gençleri geleceğe doğru yönlendirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy, "Gençleri geleceğe doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Lise çağlarında onlar için herşey bulanıktır. Genç insanın aklında önyargı olmamalı. Onlar geleceğe pırıl pırıl bakmalı. Gelecek korkunç değil, hepsi için çok güzel. Üniversite eğitimi için kendi yetenekleriyle ilgili, yani; iyi matematik bilgisi veya iyi biyoloji bilgisinden öte, nasıl bir hayat yaşamak istediklerinin hayalini kurmaları gerekir. Buna ulaşmak için kendilerindeki enerjiye göre meslek seçimi yapmalıdırlar. Gelecekte insanlarla birebir iletişim kurup yönlendirmek istiyorsan halka ilişkiler okuman gerekir. Harika binalar yapmak istiyorum diyorsan mimarlık okuman gerekir. 4 senede çok değişiyorsun. Başka bir insan oluyorsun. Başka bir alana yönelebilirsin. O yüzden öğrenciler kendilerini kasmasınlar. Kendilerini pozitif enerji ile sınava yönlendirsinler" dedi.
"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİ İŞ DÜNYASIYLA YAKINLAŞTIRMAK"
Amaçlarının öğrencileri iş dünyasıyla yakınlaştırmak olduğunu dile getiren teknoloji danışmanı Dinçer Karaca, "İnsan ömrü gittikçe uzuyor. İnsan ömrü 200 yıla kadar uzayacak ve her uzamada yeni teknolojiler ve yeni iş alanları çıkacak. Bu forumun amacı öğrencileri iş dünyası ile yakınlaştırmak ve hangi işi seçeceklerine şimdiden karar vermelerini sağlamak. Katılımcı öğrencilere bir soru sordum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok para kazanmak isteyenlerin el kaldırmalarını istedim. Yüzde 30-40'lık bir dilim elini kaldırdı. 10 yıl içerisinde tarihe imza atmak isteyenlerin el kaldırmalarını isteyince öğrencilerin yüzde 70'i el kaldırdı. Yeni nesil bilinçli. Para odaklı değil bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir şeylere imza atmak istiyorlar. Teknolojide önümüzdeki 10,20,30 yıla bakacağız. Önümüzdeki bu yıllarda neler olabileceklerini sinema ve televizyonlardan izleyeceğiz. Nasıl ki bundan 20 yıl önce webmaster'lik diye bir şey yoksa, veritabanı yöneticiliği gibi bir şey yoksa, bundan 20 yıl sonra da hiç bilmediğimiz, şu anda ismini bile telaffuz etmediğimiz bir çok yeni iş alanı ortaya çıkacak ve onlar geleceği belirleyecekler. Burada biz öğrencilere bir vizyon vermeye çalışıyoruz. Bu öğrencilerin tamamı önümüzdeki yıllarda üniversiteye gidecek ve bölümlerini seçecekler. Bizim o bölümü okumak için elinden geleni yapan öğrencilere, fikir üreten öğrencilere ihtiyacımız var. Bu forum tamamen bunu amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
Global Business Forum sayesinde geleceğe yönelik bazı hayallerini tekrar gözden geçirdiğini dile getiren lise son sınıf öğrencisi Barış Vatansever ise, "Bize ne kadar değerli olduğumuzu anlattılar. Diğer çağlardan farkımızı anlattılar. Dijitalleşen dünyada var olmamızın bizlere katkılarını söylediler. Bunun yanı sıra katılımcılarla bire bir iletişim imkanımız oldu. Bu forum sonunda çok yönlü bakış açısı kazandım diyebilirim. Sadece hukuk bölümü değil de onun yanında yazılım mühendisliği okuyarak yeni bir bölüme yönelme fırsatımın olduğunu öğrenmiş oldum" diye konuştu.
(Tür: Yurt)