Bursa haber: Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
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Bursa haber: Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıklarına hapis cezası

17.10.2022 12:20
Bursa haber: Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıklarına hapis cezası

Bursa haber: Bursa'da trafikteki tartışmada tabancayla ateş ederek bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da trafikteki tartışmada tabancayla ateş ederek bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Bayram (39) ile Barış Satır (26), olayda hayatını kaybeden Mirali Göreşçi'nin babası Ali Göreşçi ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı esas hakkında mütalaasında sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını ve cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Sanık Mehmet Bayram, kimseyi öldürme kastı olmadığını belirterek, "Aracım kovalandığı için bu şekilde ateş etmek durumunda kaldım. Ben ondan uzaklaşmaya çalıştım, kendisi beni ısrarla takip etti. En son önümü kesince beni öldürmek isteyecekler düşüncesiyle böyle bir şey yaptım. Korkutmak için ateş ettim. İsteseydim ona daha önce ateş edip bunu yapabilirdim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Ailem mağdur durumda." diye konuştu.

Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini dile getiren Barış Satır da "Araçta arkada oturan kişilerden bir farkım yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Bayram'a "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla düşürdü. Heyet, Barış Satır'a "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını ise suçun yardım aşamasında kaldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya indirdi. Sanığın ayrıca yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Olay

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Göreşçi (29), Karaman Mahallesi İzmir yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralanmış ve 15 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Bayram ve Barış Satır hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Mehmet Bayram, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber: Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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