Son Dakika Haberleri: Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
Son Dakika Güncel Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2

Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2

1 saat önce

Hakkari şehidi Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2.

BURSA- Hakkari şehidi Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2

Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2

Muhammet Emin, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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