Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
1 saat önce
Hakkari şehidi Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
BURSA- Hakkari şehidi Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı