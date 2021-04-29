Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ekinezya üreten kadınlarla bir araya geldi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey ilçesinde ekinezya bitkisi yetiştiren Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Aygül, kooperatifte bir araya gelen yaklaşık 30 kadın üreticinin çok güzel çalışmalara imza attığını belirtti.

Kooperatif başkanı Aylin Yıldız'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Aygül, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizin özel bir deterjan firmasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek alması sağlanarak kurumsal kapasitesi genişletildi. Kooperatiflerimizin pazarlama kapasitelerinin gelişmesi için projeler yapıp uygulamaktayız. Bu kapsamda web sitesi, dijital tarım platformu ve diğer ulusal satış platformlarında satış yapmaktadırlar. Ulusal ve yerel market zincirlerinde kooperatiflerin ürünlerinin pazarlanması için sayın Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece'nin desteğiyle bağlantılar kuruldu. Bu sayede kooperatiflerin yerel ürünleri ulusal market zincirlerinin raflarında yerini alacaktır. Kooperatif başkanı ve ortakları tarlada ürettikleri ürünlere katma değer katarak kendi markaları ile piyasaya sunmanın mutluluğunu yaşıyor."

Yıldız ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, destekte bulunan yetkililere teşekkür etti.