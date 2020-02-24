Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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