Bursa Köfteci Zeynel Organ, Toprağa Verildi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde dün vefat eden, Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ (80) son yolculuğuna uğurlandı.58 yıldır
faaliyet gösteren ve İnegöl köftesinin tanıtımında büyük rol oynayan, siyasiler, bürokratlar ve sanatçıların seyahatleri
sırasında uğrayıp köfte yemeden geçmedikleri Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi
görüyordu. 5 çocuk babası ünlü köfteci, tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi,
bugün öğlende Süleymaniye
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye,
Organ'ın ailesi ve yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK
Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin
ile çok sayıda vatandaş katıldı.