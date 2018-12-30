Son Dakika Haberleri: Bursa Köfteci Zeynel Organ, Toprağa Verildi

Bursa Köfteci Zeynel Organ, Toprağa Verildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün vefat eden, Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ (80) son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün vefat eden, Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ (80) son yolculuğuna uğurlandı.58 yıldır

faaliyet gösteren ve İnegöl köftesinin tanıtımında büyük rol oynayan, siyasiler, bürokratlar ve sanatçıların seyahatleri

sırasında uğrayıp köfte yemeden geçmedikleri Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi

görüyordu. 5 çocuk babası ünlü köfteci, tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi,

bugün öğlende Süleymaniye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye,

Organ'ın ailesi ve yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK

Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:19 Kaynak: DHA

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