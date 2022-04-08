BURSA-KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, PARA DOLU POŞETİNİ ÇALDI - Son Dakika
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BURSA-KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, PARA DOLU POŞETİNİ ÇALDI

08.04.2022 11:21

BURSA'da kuyumcuda altın bozduran A.D.'yi (82) takip eden A.Y. (26), evine girdiği sırada kapkaçla para dolu poşeti çaldı.

BURSA'da kuyumcuda altın bozduran A.D.'yi (82) takip eden A.Y. (26), evine girdiği sırada kapkaçla para dolu poşeti çaldı. A.Y.'nin takip anları ve poşetle apartmandan çıkışı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli A.Y. yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.D., kuyumcuya gidip 10 cumhuriyet altınını 59 bin 750 TL karşılığında bozdurdu. A.D., daha sonra halk otobüsüne binip evine döndü. Bu sırada A.Y. ise kuyumcudan itibaren takip ettiği A.D.'nin ardından aynı apartmana girdi. Şüpheli, A.D.'nin elindeki para dolu poşeti alıp uzaklaştı. A.Y.'nin yaşlı adamı takip ettiği, apartmana girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.D.'nin ihbarıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. A.Y.'nin Görükle Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan paraları ele geçiren ekipler, sahibine teslim etti. Şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

BURSA-KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, PARA DOLU POŞETİNİ ÇALDI
BURSA-KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, PARA DOLU POŞETİNİ ÇALDI
BURSA-KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, PARA DOLU POŞETİNİ ÇALDI

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Türk Lirası, Cumhuriyet, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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