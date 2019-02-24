Son Dakika Haberleri: Bursa Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu

Bursa Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu

2 dakika önce

Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu, System.String[]
Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde 5 yaşından beri dinlediği bütün arabesk şarkıları topladığını belirten Yüksel, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

Levent Yüksel, Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamlayan Yüksel, 'Med cezir?, 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha? adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.

'HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR'

Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar? ile ilgili konuşan Levent Yüksel, 'Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyorö dedid. 'Mutlu Ol Yeter', 'Bana kaderimin dyunu mu bu' adlı arabesk şarkıları seslendiren Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:31 Kaynak: DHA

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