Bursa'nın CHP'li Adayı Bozbey'den 'İtiraz' Açıklaması

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.

Bursa'da, AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş'ın yüzde 49,62 oy oranıyla kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP'den itiraz geldi. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, sorun olduğu tespit edilen sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını söyledi. İtiraz sürecini yakından takip ettiklerini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 ay süren seçim sürecinde dik durduk, sevgiyi ve hoşgörüyü dilimizden eksik etmedik. Bu süreçte halkımızın da desteğini gördük. 31 Mart günü de halkımız kararını sandığa yansıttı. Sonuca saygımız elbette sonsuz; ancak elimizdeki verilerin, bazı sandıklarda sorun olduğunu ortaya koyması üzerine arkadaşlarımızla birlikte ıslak imzalı tutanakların takibini, birleştirme tutanakları ile karşılaştırılmasını ve iptal edilen oyların yeniden incelemesini yaptık. İncelemeler sonucunda bazı sandıklarda sorun tespit ettik. Bu tespitlerimiz sonucunda da ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduk. Bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. Gülümseyen bir Bursa umuduyla sandığa giden her vatandaşımızın oyu bize emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun, halkımızın iradesinin sandığa tam olarak yansıdığından emin olmak zorundayız."

- Bursa

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