Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi - Son Dakika
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Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi

04.03.2022 10:18

Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldiBURSA Bursa'nın en büyük cami ve külliye inşaatında sona yaklaşıldı.

Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi

BURSA Bursa'nın en büyük cami ve külliye inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaat alanı 25 bin metre kareyi bulan caminin önümüzdeki yılın sonlarına doğru ibadete açılması bekleniyor.

Türkiye'nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından Bursa Uludağ Üniversitesinin Görükle Yerleşkesi'nde başlatılan cami ve külliyenin inşası hızla sürüyor. Yerleşkede 2,5 kat inşa edilecek caminin kaba inşaatı yüzde 81 aşamasına geldi.

Camide aynı anda 15 bin kişi ibadet edebilecek. Yapı, ibadet merkezi olmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı modern bir külliye hüviyetini taşıyacak. Hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdığı Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneğince inşası süren cami ve külliye heybetli görüntüsüyle Bursa'nın birçok noktasından görülebilecek.

Caminin kaba inşaatının yüzde 81'inin tamamlandığını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, "Camimizin kaba inşaatı şuanda yüzde 81 aşamasında caminin tabanı 10 bin metre kare alana oturuyor. İnşaat alanı ise 25 bin metre kare alanı kaplıyor. Bunun 20 bin metre kare alına sosyal ve kültürel aktiviteler için için tasarlandı. 55 bin metre karesi namaz kılma alanı olarak kullanılacak. Camimiz Türkiye'nin önemli camilerinden biri olacak. Kubbeleri ve minareleriyle Osmanlı'yı kapılarıyla Selçuklu'yu saçaklarıyla da Türk mimarisinin birleşiminden meydana gelecek. Burada kütüphane, konferans salonu, atölyeler, sınıflar ve toplantı salonları da olacak. Öğrencilerimizin burada sosyal olarak birleşmelerini istiyoruz. Bu cami hayırseverlerin destekleriyle yapılıyor. Maliyeti 200 milyon lirayı bulacak. Cami için bağışçılarımız var ama bağış yapmak isteyenleri de bekliyoruz. 1 yıl içinde kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. İnce inşaatta ayrıntılı masrafa girmeyip kısa sürede camimizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi
Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi
Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi

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Külliye, İnşaat, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi - Son Dakika


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