Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.09.2022 15:18
Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa- Çanakkale kara yolunda seyreden Berk T. idaresindeki 16 ABJ 555 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ters dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Berk T, Karacabey İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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