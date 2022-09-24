Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

24.09.2022 01:34
Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görükle Sakarya Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Merdivenli itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Görükle, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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