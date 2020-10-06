Bursa'nın ormanları böyle gençleştiriliyor - Son Dakika

Bursa'nın ormanları böyle gençleştiriliyor

Yaşlı çamlar drone ile tespit edilip, ormanlar gençleştiriliyor

BURSA - Bursa ormanlarında bulunan yaşlı çam ağaçları drone ile tespit edilip ormanlar gençleştiriliyor.

Keles ilçesinin yüzde ellisi ormanlarla çevrili. Ormanlar ilçeye büyük güzellik katıyor. Keles Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanları sürekli gençleştiriyor. Ormanlarda kurumaya yüz tutan çam ağaçları drone ile tespit edilip, tohumu iyi olan ağaçlar bırakılıyor. Bu tohumlar etrafa saçılarak, topraktan yeni çam fidanları çıkıyor. Bu fidanlar büyüyünce yaşlı çamlar kesilerek ormanlar yeni fidanlarla gençleştiriliyor.

Yapılan bu çalışmayla Keles ilçesindeki orman varlığı sürekli kendini koruyor. Bursa'nın oksijen deposu olan Keles, ormanlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Drone ile tespit edilip tohumlama çalışması yapılıyor. Genç çam ağaçlarının büyüdüğü ormanlar yetkililer tarafından sürekli takip ediliyor.

Ormanlarda yapılan gençleştirme çalışmasıyla ilgili bilgi veren Keles Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Karamanlı, "Burada doğal kara çam gençleştirme çalışması yapıyoruz. Yaşlı çam ağaçlarını drone ile belirleyip tohum miktarlarını tespit ediyoruz. Yaşlı kara çamların yerine yenilerini yetiştiriyoruz. 150 - 200 yaşındaki kara çamlarının tohum miktarının fazla olduğu yılı tespit ederek çamları seyreltiyoruz. Kalan çamlardaki tohumlar toprakla buluşuyor. Bu tohumlardan çıkan çamlarla ormanları gençleştiriyoruz. Büyümeye başlayan çam fidanlarının bakımlarını yapıyoruz. Çamlar büyüdüğü zaman seyreltme çalışması yapıyoruz. İlçemizdeki ormanları doğal olarak gençleştiriyoruz" dedi.