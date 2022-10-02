Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu

02.10.2022 08:18

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.

Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta bir kişiyi darbedilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış halde görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler R.P'yi (25) bulunduğu yerden kurtardı.

R.P. polis ekiplerine 5-6 kişilik grubun kendisini hırsızlık şüphesiyle darbettiğini, ayrıca telefon ve cüzdanının da bu kişiler tarafından alındığını iddia etti.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.P, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, R.P'nin bağlı olduğu direğe "Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.

R.P'nin hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:49 174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi
13:26 Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var
13:16 Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı
13:08 Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı
12:48 Şota'yı Hull City'den yollayan Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Sergen Yalçın
12:48 Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı
12:09 Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı
12:08 Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi
11:51 Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi
11:46 Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Özel harekat polisi şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 14:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement