Bursa Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı

Bursa
'da iş adamı Fatih Karaman
'ın (38) 7 ay önce iş başarısını hazmedemediği iddiasıyla dayısı tarafından öldürülmesinin ardından eşi Yadigar Karaman şirketin başına geçti. İşi yapmaması için tehditler alan Karaman yaptığı açıklamada, Eşim bu şirket için çok mücadele etti, bu şirketi çok büyüttü. Şimdi de bayrağı ben devraldım. 2 çocuğumuz var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum dedi.
Bursa'da 6 Temmuz 2018'de merkez Nilüfer
ilçesinde Bağdat
Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan Fatih Karaman, otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken dayısı Yılmaz S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Uzun süre Yoğun Bakım Servisi'nde kalan Karaman'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti ve Karaman'ın organları bağışlandı. Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman(38) eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin dördüncü kuşak yöneticisi olan Yadigar Karaman yaptığı açıklamada, 7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu. Eşim 32 saat yoğun bakımda kaldı. Olay yerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Daha sonra organ bağışı yaptık. 2 böbreği hayat buldu. Katil cezaevine gitti. Davamız devam ediyor dedi.
HEDEFLERİM VAR
Eşinin bu firma için çok mücadele ettiğini söyleyen Karaman, Ben de ondan bu bayrağı alıp devam etmek istedim. 2 çocuğum var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum hedeflerim var şeklinde konuştu. Daha önce hiç yöneticilik yapmadığını belirten Karaman, Ustalarımız 25 yıldır bizimle. Herkes bana destek oldu. İlk üç ay şirkete gelemediğim süreçte onlar yönettiler. 3 ay sonra ben devraldım. 4 aydır da işimin başındayım bu süreçte şirketi çok iyi yerlere getirdim. İşi daha iyi öğreniyorum. Yurtdışı projelerimiz de var. Teklifler geliyor. Şehir dışı şube teklifleri geliyor dedi.
TEHDİTLER ALIYORUM AMA KORKMUYORUM
Hayatını kaybeden eşi ile aralarında husumet olan kişilerden tehditler aldığını da söyleyen Karaman, Tehditler aldım. Daha sonra yanımıza dükkan açtılar. Bize hala rakip olmaya çalışıyorlar. Ama ben korkmuyorum. Sonuçta adalet var. Sonuna kadar devam edeceğim şeklinde konuştu.