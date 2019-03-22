Bursa PKK Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
36 dakika önce
PKK şüphelileri adliyeye sevk edildiBursa'da polis tarafından, terör örgütü PKKKCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
PKK
şüphelileri adliyeye sevk edildi Bursa
'da polis tarafından, terör örgütü PKKKCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKKKCK propagandası yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi. Bursa merkezi ile Gemlik
, İnegöl
, Gürsu
ve Kestel
ilçelerinde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Aralarında PKKKCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye üye oldukları belirlenenlerin de bulunduğu 12 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin emniyette sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: DHA
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