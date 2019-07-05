Bursa protokolü, Bursaspor için buluştu



BURSA protokolü, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bursaspor'a destek için buluştu. Vali Yakup Canbolat'ın da katıldığı buluşmada yeşil beyazlı kulüp için birliktelik mesajı verildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve iş insanları, Mesut Mestan başkanlığındaki Bursaspor Kulübü'nün yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Bursaspor Kulübü'nün, Bursa'nın ortak değeri olduğu vurgulandı.

VALİ CANBOLAT: BU ZORLUKLARI AŞACAĞIZ

Bursaspor'un arkasında olduklarını gösterme amacıyla ilin önde gelenleriyle burada bir araya geldiklerini belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursaspor'un geldiği nokta itibariyle içinde bulunduğu durum hiçbirimizin içine sinmedi. Süper Lig'den düşmesi, mali sorunlar Bursaspor'a gönül veren hiçbir insanın kabul edeceği bir durum değil ama bundan sonraki süreçte neler yapılabilir, bunu konuşacağız, her türlü katkıyı iş insanlarımız, kurumlarımız, siyasilerimiz verecektir. Bursaspor bir markadır. Bursa'yı temsil noktasında eski görkemli günlerini tekrar yaşasın, Bursasporlular da övünsün istiyoruz. Yeni yönetim zor ve zahmetli bir yola çıktı. El birliğiyle bu zorlukları aşacağız ve Bursaspor'u istenilen noktaya getireceğiz" dedi.

BURSA BŞB BAŞKANI AKTAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ı kutlayarak önlerindeki süreç başarı diledi. Bursaspor'un layık olduğu Süper Lig'e döneceğine olan inancını belirten Başkan Aktaş, FIFA'daki dosyanın kaldırılması ve stadyuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer yasağı ve -6 puan gibi olası cezaların gündemde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben aynı zamanda işadamıyım. Borcun bir miktarının tamamlanmasıyla alakalı ben de birilerinden ricada bulundum. Geri ödemek kaydıyla, bu miktar tamamlandı. Kulübümüz de onore etmiş ama yapılan yorumlar hiç hoş değil. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluk varsa, bunu yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Stadyumla ilgili olarak da timsahın kafasına ilişkin yaklaşık 12 milyon liralık bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, işlerin sağlıklı yürüyememesi nedeniyle müteahhit ile anlaşmayı feshettiklerini, acil bir ihale ile yeniden çalışmalara başlanacağını belirtti. Başkan Aktaş ayrıca, stadyum ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

BURSASPOR BAŞKANI MESTAN: BİZ BİR BÜTÜNÜZ

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Bursaspor için toplandıklarını ifade ederek, "Bugün burada gördüğünüz manzara, Bursa şehrinin tüm Türkiye'ye göstereceği büyüklüktür. Biz bir bütünüz, Bursaspor, hepimizin ortak bir değeri. Geçmiş yıllarda büyük başarılarımız vardı, hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın takımı olduk. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik, 'Yeniden Zirve'ye sloganıyla başlamak istiyoruz. Hepimiz için Bursaspor çok önemli. Layık olduğumuz Süper Lig'de şehrimizi yeniden temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından görüşmeler basına kapalı şekilde devam etti.



- Bursa