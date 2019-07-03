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BURSA Tarihi surlar, bir kez daha spreylerle boyandı

44 dakika önce

Tarihi surlar, bir kez daha spreylerle boyandıBursa'nın İznik ilçesinin sembollerinden biri olan, geçmişi milattan önceye dayanan surlara, sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Tarihi surlar, bir kez daha spreylerle boyandı
Bursa'nın İznik ilçesinin sembollerinden biri olan, geçmişi milattan önceye dayanan surlara, sprey boyalarla yazılar yazıldı. Vatandaşlar, surlara sprey boya ile zarar verilmesine tepki gösterdi.
4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici listesinde bulunan Bursa'nın İznik'te tarihi surlara sprey boyalar ile yazı yazıldı. İlçeyi çevreleyen tarihi surlar, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından sprey ile boyandı. Aynı zamanda ilçenin tarihi sembollerinden biri olan surların üzerine aşk itirafları gibi çeşitli sözler, farklı renklerdeki sprey boyalar ile yazıldı. İznik'i ziyaret etmek için gelen ve tarihi surları görmek isteyen turistler ise bu görüntü karşısında şaşkınlığa uğradı.
'İLK DEĞİL'
Tarihi yönüyle dikkat çeken İznik ilçesinde yer alan surlara, daha önce de sprey ile boyanarak zarar verilmişti. Bir yıl önce de M.Ö. 4'üncü yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik'in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boyalar kullanılarak yazılar yazılmış, bu yazılar özel makinelerle temizlenmişti.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Tarihi surların maruz kaldığı durum ilçe halkını da isyan ettirdi. Surlara spreyli saldırıların devam ettiğini belirten turizmci Bekir Uslu, son olarak Tarihi Lefke Kapı'yı hedef alan spreyli yazılara tepki göstererek, 'Bu surlar milattan önceden beri ayakta. Tarihe aynı zamanda ışık tutuyorlar, turistlerin de gözdesi. Ancak bu saldırılar çok ciddi anlamda zararlar veriyor. Bizden çektiğini kimseden çekmedi. Rezil oluyoruz. Ayıptır, günahtır dedi.
BURSA Tarihi surlar, bir kez daha spreylerle boyandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:37 Kaynak: DHA
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