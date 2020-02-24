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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Mısır kg 1,13
Siyah zeytin kg 24,54
Kuzu eti (karkas) kg 48,44
Sığır eti (karkas) kg 28,00
Dana eti (karkas) kg 35,68
Dana but kg 36,80
Kuzu (canlı) kg 25,00
Dana (canlı) kg 16,50
Muhtelif süs bitkisi demet 31,86

Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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