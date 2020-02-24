Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Mısır
| kg
| 1,13
| Siyah zeytin
| kg
| 24,54
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 48,44
| Sığır eti (karkas)
| kg
| 28,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 35,68
| Dana but
| kg
| 36,80
| Kuzu (canlı)
| kg
| 25,00
| Dana (canlı)
| kg
| 16,50
| Muhtelif süs bitkisi
| demet
| 31,86
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