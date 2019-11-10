Bursa ulu önder atatürk bursa'da anıldı
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Ulu Önder Atatürk Bursa'da anıldıBursa'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken ardından İstiklal Marşı okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
Ulu Önder Atatürk Bursa'da anıldı
Bursa'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken ardından İstiklal Marşı okundu.
Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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