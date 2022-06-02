Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek

02.06.2022 18:11
Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinin eğitim ve bakım hizmetlerine aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinin eğitim ve bakım hizmetlerine aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Rektör Kılavuz, onkoloji kliniğinin kadro yetersizliğinden kapatılacağına dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine açıklamada bulundu.

Kliniğin eğitim ve bakım hizmetlerine aynı şekilde devam edeceğini anlatan Kılavuz, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmeti tüm dünyada olduğu gibi ülkede ve Bursa'mızda da durmayacak. Üniversite yönetimimiz, tıp fakültesi dekanlığımız ve başhekimlik olarak bu sorun karşısında devreye girdik ve çözümü ürettik. Hematoloji bilim dalındaki bir arkadaşımızın aynı zamanda onkolog olması hasebiyle çocuk onkolojisinde görevlendirdik. Hasta yakınları müsterih olsunlar. Çünkü netice itibarıyla burada yönetici olanlar ve onun dışında sağlık hizmeti verenler vicdan sahibi insanlardır. İşin sadece bilim değil, vicdani boyutuyla da ilgilenmek durumundalar. Bilim ve vicdan bir araya getirilerek orta yolu bulduk."

Çocuk onkoloji kliniğinde görevli bir akademisyenin önceki hafta açık kalp ameliyatı geçirdiğini ve uzun süreli tedavi sürecine ihtiyacı olacağını aktaran Kılavuz, "Geride kalan bir uzmanımız da istifa kararı almış. Eksikliklerimizi en aza indirecek ve meseleyi kendi içimizde bir an evvel çözecek şekilde organizasyonumuzu yaptık. Tekrar ediyorum, hastalarımız müsterih olsunlar. İnşallah Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde yan dal uzmanı bir başka arkadaşımızı onkolojide görevlendirerek takviye edeceğiz. İleri takviyeler için de kadro ilanlarımız olacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Ahmet Saim Kılavuz, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek - Son Dakika


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