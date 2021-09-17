Üye Girişi
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi

17.09.2021 12:35
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesince İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve eşi Prof. Dr. Mübeccel Akdiş'e fahri profesörlük unvanı verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesince İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve eşi Prof. Dr. Mübeccel Akdiş'e fahri profesörlük unvanı verildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde BUÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Akdiş çiftine de fahri profesörlük unvanının verildiği programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede 70 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Tıp fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Kılavuz şöyle konuştu:

"Bu şehir maddi ve maneviyatıyla sizlere dolu dolu hayat yaşatacak. Onun için önünüzdeki 6 yılı çok iyi değerlendirmelisiniz. Bugünden itibaren rol model alacağınız, sizlere örneklik oluşturacak çok değerli hocalarınız var. Sizlere yol gösterecek ve rehberlik yapacak çok değerli hocalarınız var. İşte sizler bu hocalardan feyz alacaksınız, demleneceksiniz. Onların yaptığı yol göstericilikle ilerleyeceksiniz. Tıp mesleği biraz da usta-çırak ilişkisiyle icra edilen bir meslek."

Kılavuz, bilgi ve bilimselliğin önemine dikkati çekerek, "Tıp öğrencileri olarak sizler insanlığa hizmet edeceksiniz. Bunu doğru şekilde yaptığınız takdirde gerçek anlamda etik davranmış olacaksınız. İnanıyorum ki 6 yıl sonra insanımızın özlemle beklediği ve örnek alacağı hekimler olarak yurt hizmetine atılacaksınız. İçinizden nice Cezmi Akdiş ve Mübeccel Akdişlerin çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya da sahip oldukları imkanlar ve akademik kapasiteleriyle ülkenin en seçkin eğitim kurumları arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Kaya, 50 yıllık bir mazisi bulunan BUÜ Tıp Fakültesinin yeni hekim adayları için bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl YKS sonuçlarına göre ilk 8 bin arasından öğrencilerden ve okul birincisi kontenjanından toplam 240 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bunlara ek olarak yabancı uyruklu 30 öğrenci de bunlara eklenmiştir. Yabancı öğrenci kayıtlarımız halen devam etmektedir. Ayrıca Yalova Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinden de toplam 100 öğrenci kadromuza katılmıştır. Yani bu yıl 400 öğrenciye daha ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdiş çiftine fahri profesörlük unvanı verilerek cübbeleri giydirildi.

Aynı zamanda BUÜ mezunu olan Akdiş çifti daha sonra tıp fakültesi öğrencilerine ders vererek dönem açılışını gerçekleştirdi.

Tören, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi.

Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi
Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi

Uludağ Üniversitesi, İsviçre, Astım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son Dakika Haberleri
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement