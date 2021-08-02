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Bursa Uludağ Üniversitesinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi örnek olacak - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi örnek olacak

02.08.2021 11:08
Bursa Uludağ Üniversitesinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi örnek olacak, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Mustafakemalpaşa Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yaklaşık 20 çeşit bitki üretiminin yapılıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Mustafakemalpaşa Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yaklaşık 20 çeşit bitki üretiminin yapılıyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolüyle Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu uygulama bahçesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Yaklaşık 1200 metrekarelik alanda yapılan uygulamanın gelecek yıldan itibaren geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, genç ve girişimci çiftçiler için tıbbi ve aromatik bitkileri kapsayan örnek bir proje hazırlamak amacıyla belediyeyle iş birliğine gittiklerini vurguladı.

Yöre halkı için önemli bazı bitkilerin tanıtımını yapmak ve kaliteli üretimin ilkelerini ortaya koymak istediklerini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Yüksekokulumuzda halen Tohumculuk Teknolojisi ve Organik Tarım programlarında kayıtlı 73 öğrenci bulunuyor. Ülkemizin değişik bölgelerinden ilçemize gelen bu öğrencilere son zamanlarda önemi gittikçe artan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bu sayede uygulamalı eğitim verebiliyoruz. Geçtiğimiz akademik dönemde, Kovid-19 pandemi koşullarında eğitim öğretim faaliyetlerinin online yapılmış olması bahçemizde uygulamalı eğitim imkanlarımızı kısıtlamış olsa da önümüzdeki güz döneminden itibaren buradaki çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Yaklaşık 25 çeşit bitkinin üretimi yapılıyor

Öz, oluşturulan örnek bahçede ilk yıl için ekimleri yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Her biri yaklaşık 20'şer metrekarelik alanlarda başta salep ve lavanta olmak üzere safran, kekik, biberiye, tıbbi nane, tıbbi papatya, mor reyhan, ada çayı, melisa, ak zambak, mor zambak, sarı kantaron, civan perçemi, süs ayçiçekleri, kimyon, kişniş, kudret narı, siyez buğdayı, azatlı biberi, bamya, kinoa, susam, aspir gibi tıbbi ve aromatik bitkilerimiz yer alıyor. Bu bitkilerin doğası gereği kimisi sonbaharda kimisi de ilkbaharda ekiliyor ya da dikiliyor. Yine bu bitkilerden bazıları tek yıllık bazıları ise çok yıllık oluyor. Bu yıl için hedeflerimize ulaştık. Önümüzdeki yıl ekim alanımızı genişleterek, elde ettiğimiz ürün miktarını da arttırmayı hedefliyoruz. Projemiz gerek ilçemizde gerek Bursa'da gerekse de ülke genelinde örnek teşkil ediyor."

Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da okul yöneticilerinden gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa, Bitki, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi örnek olacak - Son Dakika


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