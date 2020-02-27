Bursa Valiliği'nden İmralı yangını ile ilgili açıklama - Son Dakika

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangını ile ilgili Bursa Valiliği tarafından bilgilendirme yapıldı.



Yazılı yapılan bilgilendirmede, İmralı Adasında 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 07.45 sıralarında, İmralı Adası Kuzeyinde bulunan yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde (35 TPE 2984891269) çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin rüzgarın (şiddetli lodos) etkisiyle birbirine çarparak çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını meydana gelmiştir.



Yangın çıktığı andan itibaren Ada Güvenlik Komutanı emir komutasında hızlı bir şekilde İmralı Adasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait (1) adet itfaiye aracı, (2) itfaiye personeli, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığına ait (1) adet kepçe ve adada görevli (150) personel ile yangına müdahale edilmektedir.



Adalet Bakanlığına ait Tuzla gemisi ile İmralı Adasına Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden (1) adet arazöz ve (7) kişilik söndürme ekibi, (1) yangın helikopteri, Yalova Topçulardan Arabalı vapurla (10) adet arazöz, (1) dozer, (30) personel ve (3) yangın elemanı sevk edilmektedir.



İhtiyaten Kuzey Deniz Saha Komutanlığından (Tuzla/İstanbul) (1 ) adet çıkarma gemisi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden (9) adet arazöz, (30) personel, (5) yangın uzmanı, (1) dozer Mudanya'da sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır.



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan SARAÇ sahil güvenlik botu ile İmralı Adasına intikal etmekte olup çalışmaları yerinde takip edecektir.



Halen yangının devam ettiği bölge Cezaevi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemekte olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA