Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.

Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması, System.String[]

Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.


Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:


"Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8556 sayılı Genelgesi 31.05.2020 tarih 63 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8591 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 66 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar faaliyet göstermesine ve İçişleri Bakanlığının 09.06.2020 tarih 9137 sayılı Genelgesi 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile saat 24.00'e kadar hizmet verebilmelerine izin verilmiştir. İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 9680 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 74 sayılı il Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alınmıştır. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında korona virüs vaka sayıları 1000'in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1195, 1459 ve 1562 olarak açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. Korona virüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu nedenle yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uyulması önem arz etmektedir. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler ulaşmaktadır."


Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde maddelendi:


"1. Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesine, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılmasına,


2. Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmelerine, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanmasına, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılmasına,


3. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E.1262393 sayılı yazısı ile normalleşme süreci kapsamında, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerinin sağlanması açısından, faaliyetlere ara verilen hayvan pazarlarından alt yapısı uygun olan ve kontrollü giriş çıkış sağlayabilecek hayvan pazarlarının uygun olanlarının açılması bildirilmiştir. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ve Nilüfer Alaaddinbey hayvan pazarlarının alt yapılarının uygun olduğu ve kontrollü giriş-çıkış sağlanabileceği değerlendirilmiş olup yeniden faaliyete geçmesine,Kaymakamlarımızca konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Bursa Valiliği, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi         
15:56
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz         
14:16
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı         
14:13
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı         
14:10
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı         
14:05
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı         
14:03
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı         
14:01
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi         
14:01
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi         
13:54
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi         
13:54
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu         
13:22
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 16:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]