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Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi

28.11.2021 11:10

Bursa'ya özgü cevizli lokum, cantık, tahinli pide ve süt helvası, coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Bursa'ya özgü cevizli lokum, cantık, tahinli pide ve süt helvası, coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin geleneksel ürünlerinin tescillenmesi için yürütülen çalışma kapsamında üreticiler ziyaret edilerek ürün standartları, tarihçeleri ve yapılışları hakkında bilgi toplandı.

Fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına alınıp belgelerin toplanmasının ardından "Bursa kestane şekeri", "Bursa üzüm şırası", "Bursa döner kebabı", "Bursa cevizli lokum", "Bursa cantık", "Bursa tahinli pide" ve "Bursa süt helvası" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Şubat ayında "Bursa kestane şekeri", eylülde "Bursa üzüm şırası"nın tescillenmesinin ardından "Bursa cevizli lokum", "Bursa cantık", "Bursa tahinli pide" ve "Bursa süt helvası"nın da tescilleri yapıldı.

Sırada "Bursa döner kebabı" var

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli 10 binden fazla ürün bulunduğunu söyledi.

Coğrafi işaretin dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise 60 milyar avro civarında pazara sahip olduğunu anlatan Burkay, "Avrupa'daki ülkeler, 100 yılı aşkın bir süredir bunu yöresel kalkınma sistemi olarak uyguluyor. Türkiye'de de coğrafi işaretler konusundaki farkındalık her geçen gün artıyor. Türkiye'de 500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürün bulunuyor." dedi.

Burkay, Bursa'nın coğrafi yapısı, tarımsal üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden olduğunu belirtti.

Oda olarak, kentin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza edip gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda şehre özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Burkay, şöyle konuştu:

"Kestane şekeri ve üzüm şırasının ardından cevizli lokum, cantık, tahinli pide ve süt helvası için de TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret tescili aldık. Böylece BTSO olarak, coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı 6'ya yükseldi. Bursa döner kebabı için de sürecin yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvurusunu da tamamladık."

"Coğrafi işaret ürünlerin katma değerini yükseltiyor"

Coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının artacağını, hedeflerinin bu üreticilerin gelirlerini artırmak olduğunu kaydeden Burkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Coğrafi işaret kullanmak isteyen üretici firmalarımızın BTSO'ya müracaatlarını bekliyoruz. Coğrafi işaretler, ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor. Böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak yerel ekonomileri kalkındırıyor. BTSO da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak Bursa'nın sahip olduğu zenginlikleri coğrafi işaretle yaşatıyor."

Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'ya özgü 4 lezzet daha coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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