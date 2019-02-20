Son Dakika Haberleri: Bursa'ya Yönlendirilen Uçaklar, 5 Saat Sonra Sabiha Gökçen'e İndi

Bursa'ya Yönlendirilen Uçaklar, 5 Saat Sonra Sabiha Gökçen'e İndi

2 saat önce

İSTANBUL'u sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

Bursa'ya Yönlendirilen Uçaklar, 5 Saat Sonra Sabiha Gökçen'e İndi, System.String[]
İSTANBUL'u sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar yaklaşık 5 saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Trabzon'dan, Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Havayolları'nın Trabzon'dan sabah saatlerinde havalanan uçakları Sabiha Gökçen'e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar, Yenişehir'den öğle saatlerinde havalanarak, yaklaşık 5 saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Bu arada, Atatürk Havalimanı'ndan Yenişehir'e herhangi bir yönlendirmenin olmadığı öğrenildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

Yenişehir, Sabah, Bursa, Sabiha Gökçen, Güncel
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