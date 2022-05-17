Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

17.05.2022 12:47

Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 DEAŞ'lı terörist, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konulduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ HAZIRLIĞINDALARDI

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.

Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı
Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı
Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, TEM Otoyolu, Bursa, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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