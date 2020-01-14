Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika Spor

Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı

17 dakika önce

Bursa'da bir grup dağcı Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi uludağ'da-7 derecede kamp atıp, gece yürüyüşü yaptı.

Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı, System.String[]

Bursa'da bir grup dağcı Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi uludağ'da-7 derecede kamp atıp, gece yürüyüşü yaptı.


Kısa Adı BUDAK olan Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da kamp yaptı. Halit Çelik, Ali İştem, Erdal Altıntaş ve Ayşe Arabacı'dan oluşan ekip hafta sonu tatilini kış turizmin merkezlerinden Uludağ'ın soğuk


havasına aldırış etmeden 1,5 metreyi bulan karın üzerinde kamp atarak geçirdi. Oteller bölgesinden Kuşaklı Kaya mevkiine 3 kilometre yürüyerek gelen dağcılar, soğuktan daha az etkilenmek için kayalıkların altına çadırlarını kurdu. Yanlarında getirdikleri ekipmanları sayesinde -7 dereceyi bulan soğuklukta zorluk çekmeyen dağcılar, dolunayda Küçük Zirveye gece yürüdü. Tekrar kamp alanına inen dağcılar ocaklarında yemeklerini yapıp çaylarını içmeyi ihmal etmedi. Geceyi burada geçiren dağcılar, oteller bölgesine geri döndü. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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