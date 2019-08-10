Son Dakika Haberleri: Bursalı damat Polonya'dan gelin aldı, düğünü yaylada yaptı
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Bursalı damat Polonya'dan gelin aldı, düğünü yaylada yaptı

1 saat önce

Polonya'dan gelin alan Bursalı damat, düğünü Osman Gazi'nin otağ kurduğu Kocayayla'da yaptı.

Bursalı damat Polonya'dan gelin aldı, düğünü yaylada yaptı, System.String[]
Polonya'dan gelin alan Bursalı damat, düğünü Osman Gazi'nin otağ kurduğu Kocayayla'da yaptı. Nikah şekeri yerineyse çam fidanı dağıttı.

Bursalı damat ve Polonyalı gelin sıra dışı bir düğüne imza attı. Keles ilçesinde yaşayan Refik Özdemir, makine mühendisliği okumak için gittiği Polanya'da muhasebecilik yapan Slywia'ya gönlünü kaptırdı. Uzun yıllar süren aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Bursalı damat ve Polonyalı gelin, düğünü Türkiye'de yapmaya karar verdi. İkisi de doğa tutkunu olan çift, düğün yeri olarak yaylayı seçti. Keles ilçesinde Osman Gazi Han'ın otağ kurduğu yaylayı düğün yeri olarak seçen çift, burada nikahlarını kıyıp düğünlerini yaptı. Eş ve dostlarını da yaylaya davet eden genç çift, burada nikahlarını kıyıp, oyun havalarıyla oynadı. Genç çift düğüne gelen misafirlere ise nikah şekeri yerine çam fidanı dağıttı.

İlk defa böyle bir düğüne şahit olduklarını ifade eden misafirler, "Çok farklı bir düğün oldu. Düğünde nikah şekeri yerine çam fidanı dağıtılması bizi çok mutlu etti. Çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz" dediler. - BURSA
Osman Gazi, Polonya, Keles, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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