Bursalı Eğitimciler Londra'da Eğitim Teknolojilerini İnceledi

Bursalı eğitimciler, BTSO'nun öncülüğünde Londra 'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi ile sektörleri yurt dışına taşımayı sürdürüyor. 15 kişilik BTSO heyeti, İngiltere 'de düzenlenen 2019 yılının dünya çapındaki ilk eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti. 1985 yılından bu yana her yıl Londra'da düzenlenen BETT Show, dünyaca ünlü firmaları tek çatı altında buluştururken, eğitim teknolojileri ile ilgili alanında uzman konuşmacılar, seminerler, çalıştaylar ve panellere de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 850 firmanın stant açtığı ve 131 ülkeden yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda BTSO üyeleri de eğitim teknolojilerindeki son yenilikleri inceleme fırsatı elde etti.BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, "Hayatın her alanında etkisini artıran teknolojinin eğitim sektöründe de kullanılması artık bir zarüret haline geldi. Fuarda eğitim teknolojilerindeki trendleri inceleme şansı yakaladık. İncelediğimiz yeni teknolojiler, eğitim sektörümüzün yol haritasına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyaseddin Bingöl , BETT Show'un dünya çapında bilinen, eğitim sektörünün en önemli fuarı olduğunu söyledi. Eğitim teknolojileri açısından fuarın büyük değer taşıdığını kaydeden Bingöl, "BETT Show, dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce katılımcının eğitim projelerini dünyaya sunduğu bir platform. Eğitim sektörüne ilişkin çok güzel bilgiler edindik. Heyetimiz açısından son derece verimli bir iş gezisi oldu" diye konuştu.BTSO Heyeti İngiltere'de fuar ziyaretinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ve Hounslow Bölgesi Ticaret Odası'nda düzenlenen iki önemli toplantıya katıldı. Büyükelçilikte düzenlenen toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Özkan Duman ve Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Enes Tekcan ile bir araya gelen heyet, Londra'daki eğitim sistemi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. - BURSA