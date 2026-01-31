Bursaspor Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam ederken, idman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA
