Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor - Son Dakika

Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde dün akşam Adana Demirspor'a elenen Bursaspor, bir taraftan 2009-10 sezonu şampiyonu olduğu Süper Lig'in uzağında kalmanın üzüntüsünü diğer taraftan da mali tablonun sıkıntılarını yaşıyor.

Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde dün akşam Adana Demirspor'a elenen Bursaspor, bir taraftan 2009-10 sezonu şampiyonu olduğu Süper Lig'in uzağında kalmanın üzüntüsünü diğer taraftan da mali tablonun sıkıntılarını yaşıyor.

Süper Lig'de 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'u, TFF 1'inci Lig'de zor günler bekliyor. Önceki sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma şansını Play-Off'a bırakan ancak yarı finalde Adana Demirspor'a elenen Bursa temsilcisi, umutlarını önümüzdeki sezona erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle sezon içinde 3 puanı silinen Bursa temsilcisi, dün akşam elenirken ekonomik olarak da yara aldı. Süper Lig'e giren takımlara verilen yaklaşık 35 milyon TL'lik 'ayakbastı' parasından olan yeşil-beyazlı kulübün, FIFA'da da önceki yıllardan kalan dosyaları bulunuyor. Pandemi döneminde maç hasılatlarının yanı sıra, sponsorluk gelirleri de düşen Bursaspor'da bazı oyuncular, Adana Demirspor maçı sonrası yaptıkları açıklamalarda uzun süredir maaş alamadıklarına işaret etti.KADRO DEĞİŞSE DE BAŞARI GELMEDİSezona 'şampiyonluk' parolasıyla giren Bursaspor, lige başlarken kadrosuna dış transferde 13 oyuncu dahil etti, 12 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Kadro baştan aşağı yenilenirken, devre arasında da kulüp birtakım değişikliklere gitti. 5 oyuncu, devre arasında takıma katıldı, 4 oyuncu gönderildi, 2 genç isim ise kiralık verildi. Bursaspor'un kasasına oyuncu satışlarından yaklaşık 3.7 milyon Euro girse de, bu para kulübün mali yapısını düzeltme adına yeterli olmadı. Takımın sezon içerisindeki istikrarsız görüntüsü de bugünkü sonucu hazırladı.3 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTIBursaspor, geride kalan sezonda takımı 3 farklı teknik direktöre emanet etti. Sezona Yalçın Koşukavak yönetiminde başlayan Bursa ekibi, 6'ncı haftayı liderin bir puan gerisinde ikinci basamakta geçirdi. Ancak, 14'üncü haftadan başlayan 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası, Koşukavak'ın görevine son verildi. 16'ncı haftada takımın başına İbrahim Üzülmez geçerken, üst üste yaşanan puan kayıpları deneyimli teknik adamın sonunu hazırladı. Son olarak İrfan Buz, ligin normal sezonunun son 5 haftasında takımın başına getirildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı da Bursaspor'u Süper Lig'e taşıyamadı.7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİBursaspor'da yeni sezon öncesi 7 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Selçuk Şahin, Abdullahi Shehu, Aykut Akgün, Emrullah Şalk ve Yevgen Seleznov, yeni sözleşme teklif edilmediği takdirde serbest kalacak. Söz konusu 5 isimden yalnızca Shehu'nun takımda kalması için çaba gösterilirken, diğer oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca devre arasında kiralanan isimlerden Abdou-Razack Traore, Demir Grup Sivasspor'a; Tayfur Bingöl de Aytemiz Alanyaspor'a dönecek.

Adana Demirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor - Son Dakika Spor
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