Bursaspor'da sözleşme skandalı!

Transfer tahtasını açmasının ardından Bursaspor kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirirken, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde takımın genç isimleriyle de 5 yıl daha mukavele uzatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.



Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; Takımın genç isimleri, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz'ın 2024'e kadar Bursaspor'un sözleşmeli futbolcuları olduğu ilan edilirken, bu gelişme altyapısıyla övünen Yeşil Beyazlı camiada büyük sevinçle karşılanmış, takımın geleceği emin ellerde yorumları yapılmıştı. Ancak imza töreninde yeni transferlere konsantre olunduğundan atlanan en önemli detayın etkisi bugünlerde ortaya çıktı.



TAKIM PROFESYONELLERİ UNUTTU



Oyuncular kameralar önünde sözleşmeleri imzalarken, yapılan yeni mukaveleleri tarihi bir skandala imza atan A Takım'da yetkili bir profesyonel notere tasdik ettirmeyi unuttu. Ramazan Keskin, Burak Kapacak ve Çağatay Yılmaz yapılan bu hatanın ortadan kalkması adına noter huzurunda yeni sözleşmeye imza atarken, Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın 2024'e kadar olan mukaveleleri imzalamadıkları ortaya çıktı. Skandal hata TFF kayıtlarına da yansıdı. TFF'de Sedat Dursun'un sözleşme bitiş tarihinin Mayıs 2021, Emirhan Aydoğan'ın ise Mayıs 2020 olarak görünüyor. Hata düzeltilmediği takdirde Sedat ve Emirhan 2024'ten önce serbest kalma hakkını elde edecek.



Sözleşmelerin noterde tasdik edilmemesinden sonra Sedat Dursun banko oynadığı A Takım'da süre alamadı. Emirhan Aydoğan, Yalçın Koşukavak'ın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.



