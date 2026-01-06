Bursaspor\'da Transfer Müjdesi

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Yüzde 99 oranında 2 futbolcu daha bitti. Biri kanat, diğeri 10 numara pozisyonunda"

TFF 2. Lig'de Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde lider konumda bulunan Bursaspor, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, takımın son durumu, hazırlık maçları ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yeni transferler sahaya hızlı adapte oldu"

Hazırlık maçındaki performanstan memnun olduğunu belirten Çelik, "Bugün buraya yeni geldik ve gelir gelmez maçımızı izledik. Rakibimiz Romanya 1. Lig ekibiydi. Özellikle ilk yarıda takımımız daha farklı bir skor yakalayabilirdi. Maçın genelinde her zamankinden daha iyi bir Bursaspor izledim. Oyuncularımız zaten kaliteli. Yapılan takviyelerle birlikte özellikle kaleci pozisyonunda takımın daha iyi bir noktaya geldiğini gördük. Bu nedenle gayet memnunum. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Yeni transferlerimiz sanki uzun zamandır bizimle oynuyorlarmış gibiydi. Sahada çok mücadele ettiler ve yıllardır takımdaymış gibi oynadılar. Bu transferlerle birlikte takımda ciddi bir düzelme olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Son imzalar atılmış olsaydı şu an iki ismi açıklayabilirdim"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çelik, iki futbolcunun transferinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, "Son imzalar atılmış olsaydı şu an iki ismi açıklayabilirdim. Yüzde 99 oranında iki futbolcu daha bitti. Biri kanat, diğeri 10 numara pozisyonunda. Yarın ya da öbür gün peş peşe açıklamayı planlıyoruz. Mevcut kadromuz zaten yeterli ancak yaptığımız transferler hem 1. Lig'de hem de Süper Lig'de oynayabilecek kapasitede. Bunu oyuncuların kariyerleri ve mevcut form durumları net şekilde gösteriyor. Bundan sonraki transferlerimiz daha çok yabancı ağırlıklı olacak. Devre arası transfer dönemi zor bir süreç ve bu oyuncular sıradan isimler değil, oldukça kaliteli futbolcular. Birçok kulübün ilgisine rağmen Bursaspor'un marka değeri bu süreci kolaylaştırdı" diye konuştu.

"Yedi transferin de bizi liderlik yarışında tutacağına inanıyorum"

Toplam transfer sayısına da değinen Enes Çelik, "Şu anda yedi transfer noktasındayız. Beşinin açıklamasını yaptık, iki oyuncuyu daha bu hafta açıklayacağız. Kampa yetiştireceğimizi söylemiştik ve sonuna da olsa yetiştireceğiz. Süper Lig yolculuğunu geleceğe yönelik planlıyoruz. Radarımızda yerli, üst düzey ve 30 yaş üstü olmayan oyuncular var. Yedi transferin üzerine çıkmayı düşünmüyoruz. Çünkü mevcut kadromuzda da bizi buraya taşıyan çok değerli oyuncular var. Oyuncu kayıplarına ve sakatlıklara rağmen bu noktaya geldik. Yapılan bu yedi transferin de bizi liderlik yarışında tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA