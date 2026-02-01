Bursaspor\'dan Farklı Galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Bursaspor, karşılaştığı Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, İsmail Semih İleri, Emirhan Durmaz, Fuat Filiz
Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, İlhan Depe, Muhammet Demir,
Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyükköztürk, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mehmet Taşçı, Mücahit Beliren, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir
Goller: Muhammet Demir (dk. 29 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 45+3), Halil Akbunar (dk. 59), Ertuğrul İdris Fırat (dk. 74), Hamza Gür (dk. 75), Musa Çağıran (dk. 89) (Bursaspor) - BURSA
